Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Operació anul·lada ventSense sostre FigueresMasquef ventAlcalde burla ventJudici Ortega Monasterio
instagramlinkedin

Defuncions del 13 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Clara Carrillo Cachazo

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Llançà

Roser Porta Massot

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francesc González Palacios. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de LLançà.

Ventalló

Mª Teresa Mitjavila Brugat

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Pujolas Calbet i tenia dos fills. Residia a Ventalló. La cerimònia es va celebrar ahir dijous, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.

Notícies relacionades

VILAJUÏGA

Josep Llosa Algans

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Montserrat Comas Bech i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

TEMES

  1. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  2. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
  3. Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
  4. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  5. Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
  6. Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
  7. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  8. Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat

Defuncions del 13 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 13 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Aquests són els Carnavals que se celebren a l'Alt Empordà aquest cap de setmana

Aquests són els Carnavals que se celebren a l'Alt Empordà aquest cap de setmana

L'Escala reobrirà l'accés a Illa Mateua aquest estiu després de quatre anys tancada per despreniments

L'Escala reobrirà l'accés a Illa Mateua aquest estiu després de quatre anys tancada per despreniments

A Llers, un diumenge de Carnaval per acabar la setmana com cal

A Llers, un diumenge de Carnaval per acabar la setmana com cal

Els (no) candidats d'Aliança Catalana

Els (no) candidats d'Aliança Catalana

Càceres, Patrimoni de la Humanitat, esport i nou escenari per a l’escalada d’alt nivell

Càceres, Patrimoni de la Humanitat, esport i nou escenari per a l’escalada d’alt nivell

Faltar a la feina per haver de portar la teva mascota al veterinari d'urgència és legal

Faltar a la feina per haver de portar la teva mascota al veterinari d'urgència és legal

El Parlament reprova Paneque i en demana la dimissió pel caos de Rodalies

El Parlament reprova Paneque i en demana la dimissió pel caos de Rodalies
Tracking Pixel Contents