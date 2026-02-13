Defuncions del 13 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Clara Carrillo Cachazo
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Llançà
Roser Porta Massot
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francesc González Palacios. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de LLançà.
Ventalló
Mª Teresa Mitjavila Brugat
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Pujolas Calbet i tenia dos fills. Residia a Ventalló. La cerimònia es va celebrar ahir dijous, a les 5 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.
VILAJUÏGA
Josep Llosa Algans
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Montserrat Comas Bech i tenia una filla. Residia a Vilajuïga. La cerimònia serà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
