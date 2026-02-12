Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Suspensió classes ventVaga docentsMarihuana bledesEstudis FrançaCrema minibusSense sostre Figueres
instagramlinkedin

Defuncions del 12 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Clara Carrillo Cachazo

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Roses

Dolors Ponsí Sanés

Ha mort als 67 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Notícies relacionades

Vilafant

Ana María Cintado Becerra

Ha mort als 78 anys. Era casada amb José Medinilla García i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
  2. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  3. Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
  4. Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
  5. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  6. Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat
  7. Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
  8. Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros

Entre la fragilitat i la perseverança

Entre la fragilitat i la perseverança

El rocòdrom Alberto Ginés: “Entrenar-se aquí s’assembla a competir fora”

El rocòdrom Alberto Ginés: “Entrenar-se aquí s’assembla a competir fora”

Rodalies limita la velocitat dels trens pel vent

Rodalies limita la velocitat dels trens pel vent

Tot a punt per un Carnaval de Llançà que "mantindrà viva la tradició i l'esperit popular de sempre"

Tot a punt per un Carnaval de Llançà que "mantindrà viva la tradició i l'esperit popular de sempre"

Detectats al semen 42 químics perjudicials per a la fertilitat

Detectats al semen 42 químics perjudicials per a la fertilitat

Figueres tapiarà un punt "fosc" del pas inferior de la Ronda Sud per "garantir la seguretat de les persones"

Figueres tapiarà un punt "fosc" del pas inferior de la Ronda Sud per "garantir la seguretat de les persones"

Defuncions del 12 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 12 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Rosa Font, escriptora: "El desig és el motor de la vida, l'impuls de l'ésser per continuar existint"

Rosa Font, escriptora: "El desig és el motor de la vida, l'impuls de l'ésser per continuar existint"
Tracking Pixel Contents