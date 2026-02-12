Defuncions del 12 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Clara Carrillo Cachazo
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Eduardo Piñar. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Roses
Dolors Ponsí Sanés
Ha mort als 67 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Vilafant
Ana María Cintado Becerra
Ha mort als 78 anys. Era casada amb José Medinilla García i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
- Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat
- Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros