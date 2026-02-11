Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions de l'11 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Francisco Verdugo Ruiz

Ha mort als 80 anys. Era vidu d’Aurora Moreno López i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Vilabertran

Tomás López Romero

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Roser Giménez Font i tenia una filla. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Vilabertran.

