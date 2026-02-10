Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 10 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Cadaquès

Linda Hazel Huertas

Ha mort als 86 anys. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Cadaquès.

Figueres

Josep Mª Prat Bosch

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Francisco Verdugo Ruiz

Ha mort als 80 anys. Era vidu d’Aurora Moreno López i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

M Miguel Rodríguez Cabero « Rodri»

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Pepi Ruiz Ortiz i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Pere Soler Diumenjó

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Júlia Comas Cortina i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Garrigàs

Adelaida Planella Roura

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.

Vilafant

Francisco Palomino Ortega «PAQUITO»

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

TEMES

