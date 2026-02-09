Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 9 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Joan Sibecas Ruscalleda

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Concepció. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Josep Mª Prat Bosch

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GARRIGÀS

Adelaida Planella Roura

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.

VILAJUÏGA

Enric Teixidó Corrius

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Carme Ribera Sánchez. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.

VILAFANT

Francisco Palomino Ortega

«Paquito»

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

