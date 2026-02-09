Defuncions del 9 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Joan Sibecas Ruscalleda
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Concepció. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Mª Prat Bosch
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Silvia Prat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
GARRIGÀS
Adelaida Planella Roura
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Solà Moradell. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Siurana.
VILAJUÏGA
Enric Teixidó Corrius
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Carme Ribera Sánchez. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.
VILAFANT
Francisco Palomino Ortega
«Paquito»
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Antonia Cordoba Cañadas. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del mati, a la funerària Áltima de Figueres.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
