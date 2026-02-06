Defuncions del 6 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Angelina Martínez Puentes
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Angel Olivès Ros. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
ORDIS
Núria Camps i Vilà
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Gimbernat Cortada. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 11 del matí, a la parròquia d’Ordis.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
