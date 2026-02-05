Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 5 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Rosa Santamaria Valle

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carmelo Larumbe Garay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Angelina Martínez Puentes

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Angel Olivès Ros. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

ORDIS

Núria Camps i Vilà

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Gimbernat Cortada. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 11 del matí, a la parròquia d’Ordis.

PERALADA

Ramon Portell Serra

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Esther Hielo Montaner. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Peralada.

ROSES

Ramon Casellas Turró

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carmen Àlvarez Lagar. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Albino Gonçalves de Sousa

«Edu»

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Maria Teresa. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

