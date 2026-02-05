Defuncions del 5 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Rosa Santamaria Valle
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Carmelo Larumbe Garay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Angelina Martínez Puentes
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Angel Olivès Ros. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
ORDIS
Núria Camps i Vilà
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Gimbernat Cortada. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 11 del matí, a la parròquia d’Ordis.
PERALADA
Ramon Portell Serra
Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Esther Hielo Montaner. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Peralada.
ROSES
Ramon Casellas Turró
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carmen Àlvarez Lagar. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Albino Gonçalves de Sousa
«Edu»
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Maria Teresa. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin