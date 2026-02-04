Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 4 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CABANES

Eugenio Olmo Pérez

Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

Alfons Font Cantenys

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Jovita Gimbernat Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Guillermo Alvero Teetz

Ha mort als 81 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Dolors Teixidor Cama

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Albert faBregas Ayats. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Mori.

Montserrat Molina Ortíz

Ha mort als 58 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

Jaume Llorens Solés

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Pallarès Martí. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

ROSES

Ramon Casellas Turró

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carmen Àlvarez Lagar. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

VILAMACOLUM

Rafel Puiggardeu Escolà

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Dalmau Carbó. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamacolum.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

