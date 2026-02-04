Defuncions del 4 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CABANES
Eugenio Olmo Pérez
Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
Alfons Font Cantenys
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Jovita Gimbernat Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Guillermo Alvero Teetz
Ha mort als 81 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Dolors Teixidor Cama
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Albert faBregas Ayats. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Mori.
Montserrat Molina Ortíz
Ha mort als 58 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
L’ESCALA
Jaume Llorens Solés
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Pallarès Martí. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
ROSES
Ramon Casellas Turró
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Carmen Àlvarez Lagar. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
VILAMACOLUM
Rafel Puiggardeu Escolà
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Dalmau Carbó. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamacolum.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
