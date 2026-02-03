Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 3 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

BÀSCARA

Càndida Pairó Clavaguera

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Albert Riera Basieras. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Bàscara.

CABANES

Eugenio Olmo Pérez

Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

Alfons Font Cantenys

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Jovita Gimbernat Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Guillermo Alvero Teetz

Ha mort als 81 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Dolors Teixidor Cama

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Albert faBregas Ayats. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Mori.

L’ESCALA

Miquel Colomeda Arias

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Margarita Artigas Callol. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimart, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Jaume Llorens Solés

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Pallarès Martí. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

VILAFANT

Clemente Ricardo Sagredo Alonso

Ha mort als 87anys. Era casat amb Maria i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia serà en la intimitat familiar.

VILAMACOLUM

Rafel Puiggardeu Escolà

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Dalmau Carbó. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamacolum.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

