Defuncions del 3 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
BÀSCARA
Càndida Pairó Clavaguera
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Albert Riera Basieras. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Bàscara.
CABANES
Eugenio Olmo Pérez
Ha mort als 64 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
Alfons Font Cantenys
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Jovita Gimbernat Rebarter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Guillermo Alvero Teetz
Ha mort als 81 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Dolors Teixidor Cama
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Albert faBregas Ayats. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Mori.
L’ESCALA
Miquel Colomeda Arias
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Margarita Artigas Callol. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimart, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Jaume Llorens Solés
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Pallarès Martí. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
VILAFANT
Clemente Ricardo Sagredo Alonso
Ha mort als 87anys. Era casat amb Maria i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia serà en la intimitat familiar.
VILAMACOLUM
Rafel Puiggardeu Escolà
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Dalmau Carbó. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamacolum.
