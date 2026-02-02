Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 2 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Antonio Garcia Fernandez

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Anna Maria Solsona i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà en l’estricta intimitat familiar.

L'ESCALA

Pepita Torres Sureda

Ha mort als 70 anys. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L´Escala.

LLANÇÀ

Tere Fuentes Guerrero

Ha mort als 72 anys. Era vídua de Ginés García Manzanares. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

PORTBOU

Isabel García Navarro

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Miguel Abalos Milena i tenia tres fills. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Portbou.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

