Defuncions del 30 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
El Far d’Empordà
Antonia Gines Ramírez
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Miguel Garcia i tenia dos fills. Residia a El Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Figueres.
Figueres
Maria Teresa Genís Clos
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Pilar Vallmajó Sala
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Félix Escuadra Salgado. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Jose Maria Lloveras Mallarach
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria rosa Callis Lliuro. Residia a Figueres.
Fortià
Encarnación Serrano Rubio
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Alvaro Molina. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
La Jonquera
Miquela Moncanut Saqué
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Joaquin Sabiol Planellas. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.
Lladó
Manuel Calderón Pajuelo
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Mª Teresa Gual Font. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
Josep Caixàs Escura
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Elisa Bustíns Roura. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga