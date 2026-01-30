Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 30 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

El Far d’Empordà

Antonia Gines Ramírez

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Miguel Garcia i tenia dos fills. Residia a El Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Figueres.

Figueres

Maria Teresa Genís Clos

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Pilar Vallmajó Sala

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Félix Escuadra Salgado. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Jose Maria Lloveras Mallarach

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria rosa Callis Lliuro. Residia a Figueres.

Fortià

Encarnación Serrano Rubio

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Alvaro Molina. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

La Jonquera

Miquela Moncanut Saqué

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Joaquin Sabiol Planellas. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.

Lladó

Manuel Calderón Pajuelo

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Mª Teresa Gual Font. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

Josep Caixàs Escura

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Elisa Bustíns Roura. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Lladó.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

