Defuncions del 29 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Maria Teresa Genís Clos
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Pepa Aladid Ramírez
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Bernardo García Uceda. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Fortià
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Tibau Salleras. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
