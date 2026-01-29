Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aniol Blavi ronyóHabitatges nousKamikaze de la JonqueraRobatori AP-7 GarrigàsPla de barris Roses
instagramlinkedin

Defuncions del 29 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Maria Teresa Genís Clos

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jordi Torrent Padrosa. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Pepa Aladid Ramírez

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Bernardo García Uceda. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Notícies relacionades

Fortià

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Tibau Salleras. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents