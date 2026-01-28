Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Darnius-BoadellaEls Mistaires de FigueresBoris MörkerEnriqueta PonsEmpuriabrava menor sense carnet
instagramlinkedin

Defuncions del 28 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Maria Teresa Gimbernau Balagué

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ramón Soler Pelliçer. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Notícies relacionades

Rosario Monreal García

Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatòri Altima de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
  2. L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
  3. Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
  4. Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
  5. “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
  6. La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif
  7. El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
  8. Pontós agraeix a l'arqueòloga Enriqueta Pons els anys consagrats al jaciment Mas Castellar

L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: "Van prometre gestió i han portat caos permanent"

L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: "Van prometre gestió i han portat caos permanent"

La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats

La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats

L'abandonament educatiu prematur a Catalunya el 2025 se situa en el 13,5%, segons el Ministeri d'Educació

L'abandonament educatiu prematur a Catalunya el 2025 se situa en el 13,5%, segons el Ministeri d'Educació

"A les víctimes de Peris només ens queda esperar que Déu el jutgi al cel"

"A les víctimes de Peris només ens queda esperar que Déu el jutgi al cel"

El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de Figueres: "Trigo més de dues hores fins a Riudellots"

El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de Figueres: "Trigo més de dues hores fins a Riudellots"

Detinguts dos homes per estafar uns 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa

Detinguts dos homes per estafar uns 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa els protocols dels quatre despatxos notarials de Figueres

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa els protocols dels quatre despatxos notarials de Figueres

La moda de la criança positiva allarga el collit: "Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema"

La moda de la criança positiva allarga el collit: "Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema"
Tracking Pixel Contents