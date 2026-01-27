Defuncions del 27 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’Escala
Antonio Saavedra Estevez
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rocio Campoy Larragay. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.
