Defuncions del 27 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

L’Escala

Antonio Saavedra Estevez

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rocio Campoy Larragay. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.

