Defuncions del 26 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
HOSTALETS DE LLERS
Tommy Noblejas Jódar
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Roura Expòsit i tenia dos fills. Residia a Hostalets de Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
LLANÇÀ
Antonio Pérez Bonilla
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Beatriz Martín i tenia cinc fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Llançà.
ROSES
Juan Rivera Casanovas
Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
