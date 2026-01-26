Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 26 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

HOSTALETS DE LLERS

Tommy Noblejas Jódar

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Roura Expòsit i tenia dos fills. Residia a Hostalets de Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

LLANÇÀ

Antonio Pérez Bonilla

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Beatriz Martín i tenia cinc fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Áltima de Llançà.

ROSES

Juan Rivera Casanovas

Ha mort als 61 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

