Defuncions del 22 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
GARRIGUELLA
Ildefonso Barriga Prieto «Barriga»
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Catalina i tenia tres fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Garriguella.
L’Escala
Ramón Velarde Puerto
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Roses
Catalina Melgar Villagra
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Abad Soler. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.
VILABERTRAN
José Tejero Fernández
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Margarita Hilari i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui dijous a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
