Defuncions del 21 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Ana Puig Rey
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
L’ESCALA
Carme Solés Pascual
Ha mort als 92 anys. Era vídua de José López Cilleros. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Ramón Velarde Puerto
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
LLANÇÀ
Maria Heredia Amador
Ha mort als 69 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.
ROSES
Montserrat Geli Masó
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
- L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
- Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries