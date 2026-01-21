Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Directe Llevantada EmpordàCarreteres EmpordàCrescuda riu Manol
instagramlinkedin

Defuncions del 21 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Ana Puig Rey

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

Carme Solés Pascual

Ha mort als 92 anys. Era vídua de José López Cilleros. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Ramón Velarde Puerto

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria del Carmen Ramos Serrano. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LLANÇÀ

Maria Heredia Amador

Ha mort als 69 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Llançà.

Notícies relacionades

ROSES

Montserrat Geli Masó

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents