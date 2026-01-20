Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 20 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Antonio Martínez Marcos

Ha mort als 94 anys. Era vidu de María Marcos Porcel. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Ana Puig Rey

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Pérez Romero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

Pepita Armengol Esteve

Ha mort als 95 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, en l’estricta intimitat familiar.

LLANÇÀ

Pedro Orta Hierro

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Antonia. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.

ROSES

Montserrat Geli Masó

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Miquel Martínez García. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

