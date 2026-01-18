Defuncions del 17 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
VILAFANT
Carme Casas Aulet
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joaquim Prats Bonsoms i tenia quatre fills. Residia a Vilafant . La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Àltima de Figueres.
