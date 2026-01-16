Defuncions del 16 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Ernest Dorca Busquets
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Silvia Rovira. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Joan Iglesias Quer
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Vidal Arisó. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Portbou
Anna Aliu Xifreu
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antoni Jalibert. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
