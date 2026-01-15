Defuncions del 15 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Maria Pilar González Argelés
Ha mort als 50 anys. Era casada amb Jose Forés Suarez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
