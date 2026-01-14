Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 14 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Josep Camps Solà

Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

El Port de la Selva

Antonio Codes García

Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus del Port de la Selva.

Pont de Molins

Josep Galcerán Oliveras

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carme Casademont Xargay. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Portbou

Carme Rodríguez Alemany

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.

