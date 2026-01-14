Defuncions del 14 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Josep Camps Solà
Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
El Port de la Selva
Antonio Codes García
Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus del Port de la Selva.
Pont de Molins
Josep Galcerán Oliveras
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carme Casademont Xargay. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Portbou
Carme Rodríguez Alemany
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.
