Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesia reunió IllaMor Pepitu GifreSuïcidi jovesPreu m2 EmpordàPagesos Alt EmpordàCàmeres LlançàAtracaments Figueres
instagramlinkedin

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Portbou

Carme Rodríguez Alemany

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.Maria

Gloria Sancho Moral

Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

El Port de la Selva

Antonio Codes García

Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus d’El Port de la Selva.

Roses

Joana Vázquez Martínez

Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Vilafant

Piedad Sánchez Rodríguez

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Francisco Quirante Martínez i tenia quatre fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atracaments a Figueres
  2. Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
  3. Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
  4. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  5. Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
  6. Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
  7. La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
  8. Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava

El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava

La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala

La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Enquesta: el 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència

Enquesta: el 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra

Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra

Von der Leyen firmarà l’acord del Mercosur dissabte, però busca l’aval de l’Eurocambra per aplicar-lo provisionalment

Von der Leyen firmarà l’acord del Mercosur dissabte, però busca l’aval de l’Eurocambra per aplicar-lo provisionalment
Tracking Pixel Contents