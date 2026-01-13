Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Portbou
Carme Rodríguez Alemany
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Ribot Jauregui i tenia un fill. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Portbou.Maria
Gloria Sancho Moral
Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
El Port de la Selva
Antonio Codes García
Ha mort als 84 anys. Tenia tres fills. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Mare de Déu de les Neus d’El Port de la Selva.
Roses
Joana Vázquez Martínez
Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Vilafant
Piedad Sánchez Rodríguez
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Francisco Quirante Martínez i tenia quatre fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
