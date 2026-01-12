Defuncions del 12 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Josep Pallisera Viñas
Ha mort als 74 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, en la intimitat familiar.
LA JONQUERA
Anna Mª Sabiol Manzano
Ha mort als 68 anys. Era vídua de Paco Casado Rienda. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
ROSES
Joana Vázquez Martínez
Ha mort als 62 anys. Era vídua de Rafael Rodríguez Álvarez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
