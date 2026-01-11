Defuncions de l'11 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Magda Gol Puig
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Nicolás Peiró. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 2 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Quim Serra Puigdollers
"De l’autoescola Sant Pau"
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Lolita. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
PAU
Josep Gayolà Berta
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Dolors Casanovas. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a parròquia de Sant Martí de Pau.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
