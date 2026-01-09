Defuncions del 9 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CANTALLOPS
Pepita Cabezas Daviu
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Luis Massanas Xargay. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.
FIGUERES
Francesc Lagresa Casellas («Paco»)
Ha mort als 73 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Gifre Colomé
Ha mort als 105 anys. Era vidu de Pepita Barceló Perich. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
LLANÇÀ
Irshat Gafurov
Ha mort als 68 anys. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, en la intimitat familiar.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
