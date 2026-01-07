Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 7 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Cosme Font Tenas

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Paquita García Estela. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

L’ESCALA

Mariana Gimbernat Gurt

Ha mort als 78 anys. Era vídua d’Isidre Palomeras García. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

PONTÓS

Jesus Mª Prat Jou

Ha mort als 74 anys. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

