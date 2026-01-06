Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 6 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Cosme Font Tenas

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Paquita García Estela. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

