NECROLÒGIQUES
Defuncions del 5 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Roses
John Mc Carthy
Ha mort als 83 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Martí Cornellà Bassas
Ha mort als 59 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Girona.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
