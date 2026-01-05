Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi EmpuriabravaCavalcades EmpordàCavalcada Figueres
instagramlinkedin

Defuncions del 5 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Roses

John Mc Carthy

Ha mort als 83 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Martí Cornellà Bassas

Ha mort als 59 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Girona.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents