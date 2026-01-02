Defuncions del 2 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Pilar Blavi Bacallà
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Trilla Bellmas
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Emilia Marcer Tubau. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Lina Castillo Gil
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Casimiro González Carbonera. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
La Jonquera
Juan Francisco López Rodríguez
Ha mort als 69 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al cementiri municipal de la Jonquera.
Maçanet de Cabrenys
Antonio Fernández Casas
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Marisol. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí, a la funerària Áltima de Figueres.
Roses
Montse Julià Martí
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Josep Tarragó Ferrús. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Vilanova de la Muga (Peralada)
Dolors Rodó Payet
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.
Robert Dabau Sués
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de Muga.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
