Defuncions de l'1 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Garrigàs

Josep Trillas Bellmas

Ha mort als 79 anys. La cerimònia se celebrarà el divendres 2 de gener, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres. Inhumat a Garrigàs.

Lina Castillo Gil

Ha mort als 55 anys. La cerimònia se celebrarà avui, dijous 1 de gener, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres. Incinerada.

La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.

