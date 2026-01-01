Defuncions de l'1 de gener de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Garrigàs
Josep Trillas Bellmas
Ha mort als 79 anys. La cerimònia se celebrarà el divendres 2 de gener, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres. Inhumat a Garrigàs.
Lina Castillo Gil
Ha mort als 55 anys. La cerimònia se celebrarà avui, dijous 1 de gener, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres. Incinerada.
La informació ha estat facilitada per Funerària Vicens, Funerària Empordanesa-Àltima i Funerària Mémora. EMPORDÀ reprodueix aquestes dades a títol informatiu i no se’n fa responsable.
- La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
- VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
- Luis Milla: “Hisenda em va fer una inspecció quan me’n vaig anar del Barça al Madrid”
- Detenen un home a Figueres per haver comès sis robatoris amb força a Vilafant mentre els residents dormien
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- Parlen els universitaris sobre els 'pares helicòpter': 'Dir-nos generació de vidre és una exageració
- Comprova aquí si el teu número de la Grossa de Cap d’Any 2025 té premi
- L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet