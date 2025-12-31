Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 31 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Jose Amo Ruiz

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Ginesa Cervantes Gutiérrez. Residia a Figueres.

Pilar Blavi Bacallà

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

L’Escala

Manuel Jodar Pérez

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Patocinio Delgado Vilchez. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Palau-Saverdera

Josep Imbert Soler

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Victòria Juanola Roca. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Palau-Saverdera.

Roses

Maria Pérez Martín

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Marcelino Martín Perera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Vilanova de la Muga

Dolors Rodó Payet

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dis

