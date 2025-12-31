Defuncions del 31 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Jose Amo Ruiz
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Ginesa Cervantes Gutiérrez. Residia a Figueres.
Pilar Blavi Bacallà
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
L’Escala
Manuel Jodar Pérez
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Patocinio Delgado Vilchez. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Palau-Saverdera
Josep Imbert Soler
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Victòria Juanola Roca. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Palau-Saverdera.
Roses
Maria Pérez Martín
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Marcelino Martín Perera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Vilanova de la Muga
Dolors Rodó Payet
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dis
- Luis Milla: “Hisenda em va fer una inspecció quan me’n vaig anar del Barça al Madrid”
- El Ministeri de Transports licita les obres per duplicar la variant de Figueres per 118,3 milions d'euros
- L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet
- Detenen un home a Figueres per haver comès sis robatoris amb força a Vilafant mentre els residents dormien
- El viatge de dos catalans per Amèrica i Nova Zelanda: 'Quan marxes a viure amb només una bici, ja et mentalitzes que hi haurà dies dolents
- La Casa Natal Salvador Dalí, el Teatre-Museu Dalí i el Museu del Joguet de Figueres obriran gratuïtament el dia de Reis
- Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà