Defuncions del 30 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Borrassà
Martí Hurtós Arbat
Ha mort als 53 anys. Era casat amb Vanessa Rodríguez i tenia un fill. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Figueres
Carmen Font Viñas
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Bartrina Mas. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia del Poble Nou de Figueres.
Madeleine Palau Jelly
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Casellas Braup. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Viladamat
Joan Ramió Pons
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Arnay Bou. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.
