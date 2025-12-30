Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 30 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Borrassà

Martí Hurtós Arbat

Ha mort als 53 anys. Era casat amb Vanessa Rodríguez i tenia un fill. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Figueres

Carmen Font Viñas

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Bartrina Mas. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia del Poble Nou de Figueres.

Madeleine Palau Jelly

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Casellas Braup. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Viladamat

Joan Ramió Pons

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Arnay Bou. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.

