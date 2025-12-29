Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 29 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Borrassà

Martí Hurtós Arbat

Ha mort als 53 anys. Era casat amb Vanessa Rodríguez i tenia un fill. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Martirià Camps Bustins

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Rosa Muriscot Font. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Borrassà.

Figueres

Dolors Armengol Costal

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Carles Franquesa Soler i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Mª Rosa Casals Gil

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Isidre Bonshoms Guillamet i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

Vilatenim

Dolores Romero López

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Diego González Martínez i tenia dos fills. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

