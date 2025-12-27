Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 27 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Mª Carmen Sanllehí Fages

Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a l’1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Teresa Pujol Roger

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramón Comas Ventós. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Mª Angeles Góngora Carmona

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Domingo Martín Heras. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Garrigàs

Carmen Sitjà Cardoner

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Simón Anglada Lladó. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

L’Escala

Emilia Muñoz de la Torre

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

Vilafant

Mª Teresa Capallera Badruna

Ha mort als 65 anys. Era casada amb Quim Moreno Chacón. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

