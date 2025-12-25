Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 25 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Amelia Beltrán Quirantes

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Alonso Ruiz. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Mollet de Peralada

Josep Cristina Llansó

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Xaro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

