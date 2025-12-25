Defuncions del 25 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
Figueres
Amelia Beltrán Quirantes
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Alonso Ruiz. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Mollet de Peralada
Josep Cristina Llansó
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Xaro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
