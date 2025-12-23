Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 23 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Fèlix Jaume Viñas

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Nora. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

L’ESCALA

Josep Comas Font

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Sònia Díaz Pagès. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia L’Escala.

ROSES

Pere Pairet Vigo

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Sta. Maria de Roses.

