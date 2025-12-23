Defuncions del 23 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
FIGUERES
Fèlix Jaume Viñas
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Nora. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
L’ESCALA
Josep Comas Font
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Sònia Díaz Pagès. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia L’Escala.
ROSES
Pere Pairet Vigo
Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Sta. Maria de Roses.
