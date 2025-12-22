Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 22 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Agullana

Pere Mach Soler

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Elena Cardenal Atance i tenia dues filles. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria d’Agullana.

Figueres

Isidoro Flores Monge

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Petra Ceballos Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Roses

Pere Pairet Vigo

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Roses.

