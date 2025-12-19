Defuncions del 19 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
El Far d’Empordà
Manolo Morillo Vega
Ha mort als 76 anys. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Figueres
Maria Navarro Torrents
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Muxach Gatius. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Albons.
Llançà
Casimiro Escarpanter Adrian
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Llançà.
Vilabertran
Salvador Riu Pujolar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
