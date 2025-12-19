Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 19 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

El Far d’Empordà

Manolo Morillo Vega

Ha mort als 76 anys. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Figueres

Maria Navarro Torrents

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Muxach Gatius. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Albons.

Llançà

Casimiro Escarpanter Adrian

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Llançà.

Vilabertran

Salvador Riu Pujolar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.

