Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Netflix EmpordàPla InuncatRobatoris Palau Sta. EulàliaMarihuana FigueresMor Joaquim Torrent
instagramlinkedin

Defuncions del 18 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Castelló d’Empúries

Josefina de Batlle Tuebols

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Esteve Hugas Maurici i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Sant Climent de Sescebes

Joaquim Torrent Tura

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Pilar Navarra Muntada i tenia dos fills. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

Vilabertran

Salvador Riu Pujolar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.

TEMES

Tracking Pixel Contents