Defuncions del 18 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
Castelló d’Empúries
Josefina de Batlle Tuebols
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Esteve Hugas Maurici i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Sant Climent de Sescebes
Joaquim Torrent Tura
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Pilar Navarra Muntada i tenia dos fills. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
Vilabertran
Salvador Riu Pujolar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
