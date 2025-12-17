Defuncions del 17 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Maria Rosa Safont Pons
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Juan Antonio Pérez Mesas i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
La Jonquera
Josep Roqué Lliuret
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Roses
Carmen Calpena Gualde
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Daniel Brunet Fornis. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Roses.
