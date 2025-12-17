Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 17 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Maria Rosa Safont Pons

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Juan Antonio Pérez Mesas i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

La Jonquera

Josep Roqué Lliuret

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

Roses

Carmen Calpena Gualde

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Daniel Brunet Fornis. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

