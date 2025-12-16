Defuncions del 16 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Catalina Galobardes Pratsevall, 'La Cati'
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Inmalculada de Figueres.
LA JONQUERA
Isabel Castaño Aguilar
Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Josep Roqué Lliuret
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
VILAMALLA
Dolores Granado Moreno
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Rodríguez Rico i tenia una filla. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda
- Avís per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà
- Desallotjen 'en calent' un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”