Defuncions del 16 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Catalina Galobardes Pratsevall, 'La Cati'

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Inmalculada de Figueres.

LA JONQUERA

Isabel Castaño Aguilar

Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

Josep Roqué Lliuret

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

VILAMALLA

Dolores Granado Moreno

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Rodríguez Rico i tenia una filla. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

