Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Defuncions del 15 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Enriqueta Marí Masip

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Pau cañadas Ariza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Catalina Galobardes Pratsevall

«La Cati»

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Inmalculada de Figueres.

LA JONQUERA

Isabel Castaño Aguilar

Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez.

Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
  2. Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
  3. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  4. Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
  5. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  6. Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
  7. Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
  8. A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català

Aroha Cortés parla del dol per Nadal a Figueres: “No entén de calendaris ni d’obligacions socials”

Aroha Cortés parla del dol per Nadal a Figueres: “No entén de calendaris ni d’obligacions socials”

Defuncions del 15 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 15 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Alfonso Cabello (Proexca): “Els sectors audiovisual, tecnològic i aeroespacial consoliden les Canàries com a nou motor d'expansió empresarial”

Alfonso Cabello (Proexca): “Els sectors audiovisual, tecnològic i aeroespacial consoliden les Canàries com a nou motor d'expansió empresarial”

Els “gallecs de la llumeta”: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener

Els “gallecs de la llumeta”: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener

Provant els punts forts del nou Citroën C5 Aircross per l’Empordà: un cotxe confortable, dinàmic i ple de sorpreses

Provant els punts forts del nou Citroën C5 Aircross per l’Empordà: un cotxe confortable, dinàmic i ple de sorpreses

Dalí, a Figueres, a l'Empordà i al món

Dalí, a Figueres, a l'Empordà i al món

Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda

Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda

Presenten el poemari pòstum de Juan Jesús Aznar a Roses

Presenten el poemari pòstum de Juan Jesús Aznar a Roses
Tracking Pixel Contents