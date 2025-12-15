Defuncions del 15 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Enriqueta Marí Masip
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Pau cañadas Ariza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Catalina Galobardes Pratsevall
«La Cati»
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Inmalculada de Figueres.
LA JONQUERA
Isabel Castaño Aguilar
Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez.
Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català