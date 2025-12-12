Defuncions del 12 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CANTALLOPS
Teresa Cufi Padern
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Prada Pineda. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
EMPURIABRAVA
Pere Rivera Casanovas
Ha mort als 63 anys. Residia a Empuriabrava.
FIGUERES
Pere Torres Bard
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Asun Baena Blanco
Ha mort als 61 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
José Morillas Gallegas
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Vazquez Sanchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
