Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència gènere l'EscalaBeques DalíIncendi FigueresComptadors FigueresGinebra Cadaqués
instagramlinkedin

Defuncions de l'11 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CADAQUÉS

Antonia Serrano Rubio

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Beurnio. Residia a Cadaques. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.

FIGUERES

Pere Torres Bard

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

Alba Roura Baró

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Batlle Callol. Residia a l’Escala.

PORTBOU

Rafel Nadal Mas

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Antomas Corominas. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

María Villegas Torquemada

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Generoso Castro Corral. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Llançà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents