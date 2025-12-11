Defuncions de l'11 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CADAQUÉS
Antonia Serrano Rubio
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Beurnio. Residia a Cadaques. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.
FIGUERES
Pere Torres Bard
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
L’ESCALA
Alba Roura Baró
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Batlle Callol. Residia a l’Escala.
PORTBOU
Rafel Nadal Mas
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Antomas Corominas. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
María Villegas Torquemada
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Generoso Castro Corral. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Llançà.
