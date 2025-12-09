Defuncions del 9 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Petri Ceballos Sanchez
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Isidoro Flores Monge i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Carmen Fernández de San Rufo
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Abella Moragues. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Sancho Ávila de Barcelona.
L’Escala
Maria Riera Estany
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.
Llançà
Luis Guijo Falcó
Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
Palau-Savereda
Juan Carlos Rey Santiago
Ha mort als 49 anys. Era casat amb Maria Gloria Turró Rubau. Residia a Palau-Savardera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau-Savardera.
