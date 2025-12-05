Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Defuncions del 5 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Clemente Barco Gonzalo

Ha mort als 70 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

L’Escala

Maria Riera Estany

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.

Pont de Molins

Teresa Serra Costa «Teresita»

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Florencio Ferández Fernández. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Roses

Francisco Contreras Mateo

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Teresa Lara Ruiz. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

