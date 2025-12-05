Defuncions del 5 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
Figueres
Clemente Barco Gonzalo
Ha mort als 70 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
L’Escala
Maria Riera Estany
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.
Pont de Molins
Teresa Serra Costa «Teresita»
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Florencio Ferández Fernández. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Roses
Francisco Contreras Mateo
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Teresa Lara Ruiz. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
