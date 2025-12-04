Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 4 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Enric Viñas Manuel

Ha mort als 87 anys. Era casat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Vilajuïga

Paquita Noguera Bosch

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Pujadas Coll. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilajuïga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
  2. L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
  3. Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
  4. Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, posa a l'abast cuinar bons arrossos a casa
  5. Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
  6. Una nit irrepetible al Castell de Perelada: menú del xef Paco Pérez i molta gresca per donar la benvinguda a l’any 2026
  7. Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire
  8. Augmenta el sensellarisme a l’Alt Empordà: la manca d’habitatge assequible impedeix començar de nou

Una exposició a Sitges reivindica la figura d'Artur Carbonell, màxim exponent del realisme màgic i renovador del cuplet

Una exposició a Sitges reivindica la figura d'Artur Carbonell, màxim exponent del realisme màgic i renovador del cuplet

Sectors que estan plantant cara al fum

Sectors que estan plantant cara al fum

Desmuntant mites: ciència i informació sobre les noves alternatives

Desmuntant mites: ciència i informació sobre les noves alternatives

El personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”

El personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”

Puigdemont, com James Dean?

Puigdemont, com James Dean?

Defuncions del 4 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 4 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”

Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”

El peraladenc Bru Freixa es proclama campió de Catalunya de kàrting amb només quinze anys

El peraladenc Bru Freixa es proclama campió de Catalunya de kàrting amb només quinze anys
Tracking Pixel Contents