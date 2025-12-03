Defuncions del 3 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Castelló d’Empúries
Pilar Brossa Bonal
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Canet Causa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Figueres
Manuel Puertas Sanchez
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Luisa Ceballos. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Áltima de Figueres.
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- Les Jornades sobre el Patrimoni del Conflicte de Figueres posen l’accent en obrir el penal del Castell per a fer pedagogia
- Front comú en defensa de la pesca catalana davant les restriccions de la Comissió Europea
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?