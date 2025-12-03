Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 3 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Castelló d’Empúries

Pilar Brossa Bonal

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Canet Causa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Manuel Puertas Sanchez

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Luisa Ceballos. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Áltima de Figueres.

