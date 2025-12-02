Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions de del 2 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Fortià

Alonso Rosillo Duran

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Brígida Romera Sánchez. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Llers

Rita Vila Cortada

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Francisco Devesa Juanola. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

